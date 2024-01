"To dopiero początek". Sprawa Wąsika i Kamińskiego "nakręca spiralę"

Jego zdaniem wydarzenia ostatnich dni "jeszcze bardziej nakręcają spiralę, którą trzeba zatrzymać". - To może zrobić tylko i wyłącznie porozumienie rządu i prezydenta. Konieczna jest nowelizacja konstytucji. Jeżeli dzisiaj zwycięży konwencja siłowa, ta sama, co w sprawie TVP, to przy kolejnych wyborach zwycięska partia będzie postępować jeszcze bardziej brutalnie - twierdzi prof. Dudek.