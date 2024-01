Tajne scenariusze PiS gotowe. "Spróbują wywołać dantejskie sceny w Sejmie"

Według obecnego harmonogramu Hołownia do środy do godziny 10:00 powinien przesądzić, czy skazani prawomocnie Kamiński i Wąsik będą mogli wejść na salę plenarną Sejmu i wziąć udział w głosowaniach. Obaj odwołali się od decyzji o wygaszeniu ich mandatów poselskich przez marszałka Sejmu do kwestionowanej Izby Kontroli Nadzwyczajnej. W Sądzie Najwyższym trwa spór.