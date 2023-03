Teoria dwóch Franciszków. Jeden z nich kompromituje tego, który ma rację [OPINIA]

W Polsce Kościołowi - co piszę jako osoba zupełnie spoza tej instytucji - reforma dokonująca korekty klerykalizmu bardzo by się przydała, podobnie jak sensowna rozmowa o Janie Pawle II. Franciszek wydaje się być do niej zdolny bardziej niż polski Kościół przyspawany do tronu rządzącej prawicy. Niestety, to, co Franciszek mówi o Ukrainie, sprawia, że jego głos w tych kwestiach będzie najpewniej trafiał w Polsce w próżnię.