Jest reakcja Franciszka ws. pytań o tuszowanie pedofilii przez Wojtyłę

Papież przyznał jednak, że do dziś w kościele praktykowane jest zatajanie przypadków pedofilii. Zasiadający na tronie Piotrowym Argentyńczyk wrócił też do czasów sprzed wybuchu afery bostońskiej. - Według danych międzynarodowych dzieje się tak w 42 proc. przypadków w rodzinie i w sąsiedztwie. Potem dochodzi do tego szkoła. I nawet dzisiaj jest to ukrywane, aby nie wywoływać konfliktu, jest to sposób postępowania. Kościół też tak robił, żeby to zakryć, wyciszyć - stwierdził.