Przerażająca relacja z Bachmutu. "Przedmieścia pełne trupów" [RELACJA NA ŻYWO]

Rosyjskim urzędnikom i pracownikom państwowych firm coraz częściej poleca się, aby oddawali swoje paszporty Federalnej Służbie Bezpieczeństwa (FSB). Chodzi o to, by nie mogli uciec z kraju - wynika z dziennikarskiego śledztwa niezależnych mediów Current Time i Radio Liberty, o którym donosi w sobotę The Moscow Times.

Wymagania w sprawie oddawania paszportów różnią się w zależności od stanowiska - informują dziennikarze śledczy. Niektórzy pracownicy państwowi proszeni są o oddanie paszportów FSB lub specjalnemu departamentowi w miejscu pracy, podczas gdy innym po prostu odradza się wyjazd za granicę na wakacje.

Urzędnicy, którzy nie oddają paszportów, mogą być zwolnieni z pracy. Pracownicy firm państwowych mają na ogół możliwość odejścia z pracy, jeśli odmówią oddania paszportów na przechowanie.