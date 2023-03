Ambasador Brzeziński wezwany. MSZ wydało komunikat

Komunikat ws. ambasadora USA. Najpierw "wezwanie", później "zaproszenie"

Powyżej przytoczyliśmy pierwotną wersję komunikatu. Warto jednak podkreślić, że był on zmieniany już po publikacji. Dopiero po kilku minutach "wezwanie" ambasadora - co jest poważnym działaniem dyplomatycznym - zamieniono na "zaproszenie" - na co zwrócili uwagę dziennikarze, m.in. Tomasz Skory i Roch Kowalski.