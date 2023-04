Tak skończy się wojna. Generał Petraeus pewny

"Przepaść technologiczna". Generał Petraeus wskazuje na przewagę Ukrainy

Zapytany, czy jest to możliwe bez większego wsparcia lotniczego, wojskowy zauważa, że poważne doposażenie w potencjał do walki z powietrza Ukraina otrzymała między innymi ze strony Polski i Słowacji. MIG-29, które trafiły do Kijowa, sprawiły, że ukraińscy piloci są w stanie w lepszym stopniu wspierać operację na lądzie. Na tym jednak pomoc nie może poprzestać.