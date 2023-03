"Spektakularny sukces" Putina. Brytyjski ekspert: "Zachód musi to zmienić"

Giles jest przekonany, że Kreml świadomie igra z Zachodem i to, co obserwujemy "to wynik długotrwałej kampanii, w którą zaangażowano wszystkich rosyjskich propagandystów, influencerów i agentów". Zdaniem eksperta Rosjanie mają jeden cel - chcą przekonać Zachód, że "nie należy się im sprzeciwiać się, ponieważ spowoduje to wojnę jądrową".