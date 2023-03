Powitają Putina aresztem? "To nasz obowiązek"

Rosyjski dyktator planuje w sierpniu złożyć wizytę w RPA. Lider Aliansu Demokratycznego (głównej partii opozycyjnej w kraju - przyp. red.) wezwał prezydenta Cyrila Ramaphosę do aresztowania Władimira Putina - informuje The EastAfrican. John Steenhuisen podkreślił, że jest to "prawny obowiązek" władz.