Kontrofensywa okaże się skuteczna? Szef Pentagonu ujawnia [RELACJA NA ŻYWO]

Wtorek to 398. dzień rosyjskiej inwazji. - Ukraińcy przetrzebili rosyjskie zasoby pojazdów opancerzonych w sposób, jaki nikt nie mógł sobie wyobrazić. Dlatego widzimy teraz, że Rosja sięga po swoje czołgi T-54 i T-55 (...) Rosja ma też problemy z dostępnością amunicji artyleryjskiej. To pokazuje, że ich zdolności się kurczą. Myślę, że zobaczymy zwiększenie intensywności walk na wiosnę, kiedy warunki dla prowadzenia manewrów się polepszą. Ukraina ma duże szanse na to, by jej wiosenna ofensywa zakończyła się sukcesem - ocenił szef Pentagonu Lloyd Austin. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.