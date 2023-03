Pekin skomentował zaproszenie Zełenskiego. "Brak konkretnego terminu"

Na środowe oświadczenie prezydenta Ukrainy, powracające do tematu spotkania z przywódcą Chin Xî Jinpingiem, zareagowała rzeczniczka pekińskiego MSZ Mao Ningo. Powtórzyła, że Chiny "utrzymują komunikację ze wszystkimi stronami w sprawie ukraińskiej", nie podając żadnych konkretów. To znaczy, że Pekin nie ma nic do powiedzenia w tej sprawie.