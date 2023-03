Rosyjska ambasada grozi Szwecji "odwetem wojskowym". MSZ wzywa na dywanik ambasadora

Rozszerzenie NATO o kolejne kraje członkowskie, to efekt rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Tego Kreml najwyraźniej nie przewidział i teraz daje upust swojej wściekłości. We wtorek na stronie internetowej rosyjskiej ambasady w Szwecji ukazał się tekst, w którym zagrożono Szwecji "odwetem wojskowym" w przypadku wejścia do NATO. Szwedzkie MSZ poinformowało w środę o wezwaniu ambasadora Rosji Wiktora Tatarincewa na rozmowę w tej sprawie.