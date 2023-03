Ruch Szwecji ws. NATO. "To jest historyczna zmiana"

Wejście do NATO bez Szwecji? Finlandia zabrała głos

- Do bycia sojusznikiem NATO Finlandia potrzebuje Szwecji, ale nawet jeśli nastąpi to inaczej, to współpraca fińsko-szwedzka jest ścisła, a fundamenty bezpieczeństwa Skandynawii są mocno i gęsto tkane - przekazał w sobotę prezydent Finlandii Sauli Niinisto.