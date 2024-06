Spór o nominację ambasadorów [OPINIA]

Komentarz: Oświadczenie to, wydane kilka dni przed drugą turą wyborów prezydenckich, nie świadczy o zachowaniu neutralności politycznej jego sygnatariuszy. Nie jest to zarzut, ponieważ członkowie Konferencji Ambasadorów RP nie byli członkami służby zagranicznej, lecz w większości wypadków - emerytami. Jako polscy obywatele mieli prawo do wyrażania swoich poglądów, co czynili to w sposób wyrazisty.