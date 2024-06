Jest weto z Polski. Nie będzie przekazania Ukrainie baterii Patriot

Jak dotąd USA wysłały na Ukrainę jeden system Patriot. W ostatnich tygodniach przekazanie potrzebnego sprzętu zadeklarowały m.in. Holandia i Niemcy. Polski premier Donald Tusk zapowiedział w kwietniu, że nie ma możliwości, by Polska przekazała baterię Patriotów Ukrainie. Polska jest bowiem dopiero na etapie wdrażania tych systemów do sił zbrojnych - pierwsze dwie baterie mają osiągnąć gotowość operacyjną do końca b.r. Natomiast kolejne 6 zamówionych baterii zacznie docierać do Polski dopiero od 2026 roku. Operacyjna bateria Patriotów w Polsce należy do sił USA; jej zadaniem jest m.in. ochrona logistycznego hubu w Rzeszowie.