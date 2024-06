Patrioty z Polski do Ukrainy? Szef BBN reaguje

Podczas rozmowy w Radiu Zet, Siewiera skomentował te doniesienia, wyrażając swoje stanowisko, że amerykańskie Patrioty "zdecydowanie nie powinny być przekazywane z Polski na Ukrainę". Jako argumenty podał fakt, że Polska jest krajem, przez który przechodzi większość pomocy wojskowej, a także to, że w ciągu ostatnich dwóch lat trzykrotnie doszło do naruszenia naszej przestrzeni powietrznej przez pociski manewrujące, co kosztowało życie dwóch obywateli.