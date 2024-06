Najemnicy zdezerterowali. Kilkudziesięciu uciekło do Sri Lanki

- Zostali oszukani - podkreślił urzędnik ministerstwa obrony Sri Lanki. Jeden z powracających, 37-letni Anil, który pracował jako kierowca hotelu, powiedział, że "obiecano mu tę samą pracę w Rosji", ale zamiast tego "został uzbrojony i wysłany na linię frontu do Ukrainy". Przebywał tam przez siedem tygodni. Został ranny w obie nogi odłamkiem. Ze szpitala uciekł do ambasady Sri Lanki, co pomogło mu wrócić do ojczyzny.