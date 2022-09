Sojusz Orbana z Rosją trwa. Szef węgierskiej dyplomacji: nie będzie pokoju bez dialogu

Ławrow spotkał się na marginesie debaty w ramach Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku także z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kardynałem Pietro Parolinem. Jak informuje portal Vatican News ich rozmowa to bezpośrednie nawiązanie do słów papieża Franciszka. W ubiegłym tygodniu stwierdził on, że trzeba angażować się w dialog, "ponieważ zawsze istnieje możliwość, że w dialogu możemy coś zmienić".