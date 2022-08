Kluczowy "sojusznik" Ukrainy? "Putinowi ktoś ukradł armię"

Już jakiś czas temu, kiedy rosyjskiej armii brakowało sprzętu, przypominano, że według oficjalnych danych w magazynach stoją tysiące zakonserwowanych czołgów, które można szybko przywrócić do służby i wysłać do walczących w Ukrainie jednostek. Rzeczywistość jednak różniła się od kremlowskiej propagandy. Czołgi nie nadawały się do walki, bowiem brakowało w nich części bądź ważnych elementów. A to zabrakło elektroniki, a to sprzętu optycznego albo pancerza reaktywnego. W kolejnych brakowało silników. Mówiło się wówczas, że części zamienne padły łupem skorumpowanych kwatermistrzów.