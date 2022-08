Świat złapał się za głowę. Franciszek nie bez powodu tak mówi o Rosji

I - jak zauważa - "papież musi z nimi iść na kompromisy". - Już choćby dlatego, by nie dopuścić do schizmy w łonie kościoła katolickiego. Stąd, jeśli do końca nie podziela perspektywy własnej (watykańskiej) dyplomacji, to się jej też nie przeciwstawia. A ta dążąc do dialogu z rosyjskim prawosławiem, przymyka na wiele oczy. Jej celem pozostaje zakończenie wojny, co jak wiadomo, już z optyki ukraińskiej nie jest oczywiste. Istnieje uzasadniona obawa, ze Putin zawieszenie zmagań wykorzysta do przygotowania nowej ofensywy - wyjaśnia.