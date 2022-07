Papież nie chce potępić Putina? Franciszek zarzuca mediom manipulację

- Uważam, że nadszedł moment, by przemyśleć koncepcję "wojny sprawiedliwej". Może być wojna sprawiedliwa, jest prawo do obrony, ale sposób, w jaki koncepcja ta jest dzisiaj stosowana, musi zostać przemyślany - podkreślił Franciszek. Wojna to - jego zdaniem - przede wszystkim rezultat "braku dialogu".