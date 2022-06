Papież przemówił ws. wojny. "Skandal"

- Ileż cierpienia jest w tych, którzy stracili najbliższych i byli zmuszeni do tego, by opuścić swój dom i swoją ojczyznę. Trzeba pomagać tym braciom i siostrom. To wezwanie do miłości, którą - jako chrześcijanie - musimy nieść wobec Jezusa migranta, ubogiego i zranionego - stwierdził Franciszek.