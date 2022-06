Franciszek z literą "Z". Płaci za słowa o Ukrainie?

Krytyka spływała na papieża z każdej strony. - To jest dla mnie szokujące - stwierdził były ambasador Polski na Łotwie i w Armenii Jerzy Marek Nowakowski. - To, co powiedział papież Franciszek i dyplomacja watykańska, budzi głównie zdziwienie - wskazał. - Rozumiem, że rolą przywódców duchowych Kościoła katolickiego jest bardzo jasne powiedzenie "nie" jakiejkolwiek wojnie, ale pamiętajmy, że to w doktrynie Kościoła był wyraźny podział na wojnę sprawiedliwą i niesprawiedliwą - podkreślił Nowakowski.