Wyborcy Orbána uwierzyli, że za rosyjską inwazję na Ukrainę odpowiadają USA. "Wyprane mózgi"

Znaczenie ma również fakt, że aż 80 proc. rynku medialnego na Węgrzech jest zdominowana przez media Fideszu albo sprzyjające Orbánowi. - Przekaz skupia się na relatywizowaniu, że to Ukraińcy są ofiarami. Choć brzmi to strasznie, to w mojej opinii węgierski rząd wychodzi z założenia, że jeśli Ukraina przegra, to Węgry staną się beneficjentem rosyjskiej strefy wpływów. Orbán, a za nim media, nieustająco próbują przekonywać, że współpraca z Moskwą opłaca się Węgrom. Niemal każdy komunikat dotyczący energetyki rozpoczyna się słowami "z powodu przedłużającej się wojny w Ukrainie i błędnej polityki sankcji, Unia Europejska mierzy się z kryzysem energetycznym" – tłumaczy Héjj.