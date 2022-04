WP z Budapesztu: Miażdżące zwycięstwo Orbána. Wyborcy opozycji rozważają wyprowadzkę z Węgier

- Orbán to jest mąż stanu i wielki dyplomata. Tylko dlatego jest w stanie dogadywać się z Putinem. To prawda, może jesteśmy samolubni, ale nie możemy pozwolić na wysyłanie broni do Ukrainy, ani jej transport przez nasz kraj. Opozycja chce nas zaangażować w wojnę, na której nic nie zyskamy. Mój mąż ma ponad 80 lat i ma straszną astmę. Wiesz, że gdyby wygrała opozycja, to ceny skoczą w górę i nie będzie mnie stać na ogrzewanie mieszkania. Mąż umarłby bardzo szybko, w zimnym mieszkaniu – dodaje kobieta poruszająca się o kuli. Niemal wszystkie jej zdania to partyjny przekaz Fideszu powtarzany na okrągło przez polityków za pośrednictwem przejętych mediów.