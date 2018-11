Służby szykują się na Marsz Niepodległości. Na ulicach tajniacy, żandarmi i antyterroryści

Kilka tysięcy funkcjonariuszy policji, Żandarmerii Wojskowych, Służby Ochrony Państwa będzie pilnować porządku podczas rządowego marszu Niepodległości 11 listopada w Warszawie. Organizatorem wydarzenia będzie podległe ministerstwu obrony narodowej kierownictwo Garnizonu Warszawa.

Po tym, jak prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki ogłosili, że 11 listopada w ramach obchodów 100-lecia Niepodległości będzie miał miejsce marsz rządowy z udziałem władz państwowych, służby gorączkowo zaczęły naradzać się, jak zabezpieczyć uroczystość. W marszu wezmą udział przedstawiciele Pałacu Prezydenckiego, rządu, Sejmu i Senatu. Dla służb to nie lada wyzwanie, bowiem muszą sprawdzić trasę od strony pirotechnicznej i mimo otwartej formuły marszu - szczelnie chronić najważniejszych polskich VIP-ów. W obliczu sytuacji w polskiej policji, w której mundurowi w ramach protestu, masowo poszli na zwolnienia lekarskie, przedstawiciele rządu wskazali MON jako organizatora wydarzeń.

- Według zgłoszenia do stołecznego ratusza, formalnym organizatorem Biało-Czerwonego Marszu z udziałem Prezydenta jest Dowództwo Garnizonu Warszawa – poinformowało Radio Zet.

Jak ustaliła Wirtualna Polska, żołnierze nie będą strzegli bezpieczeństwa podczas marszu, ale do wsparcia policjantów zostana skierowani funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej. Nieoficjalnie mówi się, że ma być ich ok. 1000 - 2000. A stosowną zarządzenie w tej sprawie prawdopodobnie w piątek wyda premier Mateusz Morawiecki.

Na co dzień uprawnienia ŻW są węższe. Żandarmeria ma prawo kontrolować żołnierzy w służbie czynnej, pracowników wojska (ale w ściśle określonych przypadkach), a także osoby przebywające na terenie należącym do armii. Wsparcie funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej to nie nowość. W poprzednich latach, obecnością mundurowych przy zabezpieczeniu obchodów odzyskania niepodległości wspierali się m.in. premier Donald Tusk czy Beata Szydło.