Ten gest Dudy zachwycił Ukraińców. "To było wspaniałe"

- Ukraina broni się bohatersko już ponad 400 dni, a my, Polacy, dotrzymaliśmy słowa. Na Polskę zawsze możecie liczyć - powiedział Duda. Podkreślił, że Zełenski to odważny przywódca, który swoją odwagą zainspirował swój naród do bohaterskiej obrony, cały świat - do wsparcia dla walczącej Ukrainy.