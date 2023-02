Ten komentarz jest bezcenny. Rosjanin wysłuchał Bidena i jasno ocenił

- Naprawdę podziwiam Bidena za to, że nie bał się wczoraj odwiedzić Ukrainy. Chciałam zobaczyć go na własne oczy, to dla mnie bardzo ważne. Mimo że nie rozumiałam wszystkich słów, nie mogło mnie tutaj zabraknąć. Nasz naród zawdzięcza bardzo dużo Stanom Zjednoczonym i Polsce. Jestem w ogromnych emocjach. Chwała Ukrainie! - powiedziała Nadia.