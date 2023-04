Byliśmy na marszu papieskim. Takiego widoku się nie spodziewaliśmy

Tłumy z całej Polski przyjechały do Warszawy, żeby uczcić pamięć Jana Pawła II. Jak sami tłumaczą, są po to, by bronić jego dobrego imienia. Wśród uczestników były rodziny z dziećmi i młodzi ludzie. - Nie chcemy tutaj polityki - usłyszeliśmy od idących w marszu. Z drugiej strony pojawił się transparent uderzający w TVN i papier toaletowy z wizerunkiem Putina.