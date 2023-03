Wstrząsający wynik sondażu. Polacy o wykorzystywaniu postaci Jana Pawła II

Wyborcy PiS oskarżają inne ugrupowania

Co ciekawe, wyborcy PiS są przekonani, że Zjednoczona Prawica nie wykorzystuje Jana Pawła II do swoich politycznych celów. Oskarżają o to jednak Koalicję Obywatelską - twierdzi tak aż 39 proc. z nich oraz Lewicę - 19 proc. Zwolennicy PiS widzą chętnych do wykorzystywania postaci papieża także w ugrupowaniu Konfederacja - 3 proc.