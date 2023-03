Ambasador USA wezwany "na dywanik". MSZ tłumaczy, czemu to zrobili

Reportaż o papieżu jak wojna hybrydowa

- Jakie były konsekwencje tego materiału? Ano takie, że nastąpił wzrost emocji społecznych, pojawiły się podziały społeczne w Polsce, podział zerojedynkowy, albo jesteś po tej stronie, albo po tamtej. Co to przypomina? Mnie to przypomina konsekwencje, jakie wywołują działania prowadzone przez Federację Rosyjską w ramach wojny hybrydowej toczonej z Zachodem - mówił w Polskim Radiu 24 wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk.