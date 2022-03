Morawiecki: Sojusz Polski z USA jest silny i ważny dla skuteczności NATO

"To był bardzo intensywny i ważny dzień. Do Polski trafi duża część amerykańskich środków pomocowych dla uchodźców wojennych z Ukrainy, a Stany Zjednoczone zwiększą dostawy LNG do Europy. Jednak to, co najważniejsze widzicie na tym zdjęciu: sojusz Polski i Stanów Zjednoczonych jest silny i jest ważny dla skuteczności NATO" - napisał premier w nocy soboty na niedzielę na Facebooku. We wpisie zamieścił zdjęcie swoje z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem.