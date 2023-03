Za to ma grozić nawet więzienie. W Sejmie o "lżeniu" Kościoła

Pierwsze czytanie tego projektu dotyczącego przepisów odnoszących się do m.in. do zakłócania aktów religijnych odbyło się w Sejmie w grudniu zeszłego roku. Wówczas Lewica złożyła wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu - nie uzyskał on jednak większości i projektowane przepisy trafiły do sejmowych komisji i podkomisji.