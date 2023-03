"Wstyd i hańba". Czarnek uderza w Tuska, mówi o "systemowym ataku na Kościół"

- Donald Tusk zaatakował wczoraj bezpośrednio Kościół w Polsce. Nie hierarchów, bo Kościół to nie są tylko hierarchowie; nie duchownych, bo Kościół to nie są tylko duchowni. Zaatakował miliony Polaków, którzy każdego dnia i każdego tygodnia chodzą do kościoła, bo są Kościołem. Uderzył wprost w Kościół i w religię – mówił w sobotę Czarnek.