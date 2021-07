Pomysł na weekend. Na najwyższy punkt woj. śląskiego

Szlaków na Pilsko mamy mnóstwo. Z samego Korbielowa jest ich sześć. I właśnie z tej miejscowości najlepiej wyruszyć na wędrówkę. Łatwo do niej dojechać. Z Katowic samochodem to około 1,5 godziny. Jeśli nie jesteśmy zmotoryzowani też nie ma problemów, ale musimy się przesiąść w Żywcu. Między godziną 7.00 a 9.00 z Katowic do Żywca mamy do dyspozycji cztery pociągi (w taryfie Silesia weekend bilet kosztuje 17.00 zł). Z Żywca (dworzec autobusowy) do Korbielowa natomiast kursują busy. Czas podróży około (40 min).