Śląskie. Wisła z nową atrakcją. Kończy się modernizacja kąpieliska

Wisła to jeden z największych i najpopularniejszych beskidzkich kurortów, W lecie może zyskać kolejna atrakcję. Władze miasta już w czerwcu chcą otworzyć basen.

- Chcemy otworzyć basen już w tym sezonie, ale pamiętajmy, że wciąż mamy do czynienia z covidem. W tej chwili kończymy wykonywanie niecek. Cała technologia basenowa jest zamontowana. Porządkujemy otoczenie – powiedział burmistrz Wisły Tomasz Bujok.

Beskidy. Kończy się remont basenów w Wiśle

Basen miejski w Wiśle powstał w 1932 r. W ostatnich latach był nieczynny. Popadł w ruinę. Samorząd postanowił go zrewitalizować. Koszt inwestycji to ok. 20 mln zł. Spółka komunalna Baseny Wisła w 2018 r. zaciągnęła na ten cel kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego. Jego spłata nastąpi w ciągu 15 lat.