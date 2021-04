Wisła. Przejście podziemne odmieni kurort. Ma ułatwić życie pieszym i kierowcom

Wisła to jeden z najpopularniejszych kurortów Beskidów. Co tydzień przyciąga rzesze turystów, którzy w zimie korzystają z wielu ośrodków narciarskich, a w pozostałe pory roku korzystają z uroków szlaków turystycznych, albo po prostu spacerują po deptaku.

Niestety, popularność ma swoją cenę. Miasto jest permanentnie się korkuje. Jest szansa, że to się zmieni. Miasto chce wybudować przejcie podziemne nad drogą wojewódzką 941, co ma ułatwić ruch pieszych i samochodów.

Wisła. Miasto szykuje się do budowy przejścia podziemnego pod Wiślanką

- Mamy pełną dokumentację projektową. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach umacnia konstrukcję drogi w taki sposób, by można to było wykorzystać przy budowie przejścia. Jesienią zamierzamy wystąpić o pozwolenie na budowę. Chcielibyśmy zrealizować inwestycję - jeśli pozwolą nam na to finanse, względnie pomoże nam marszałek województwa śląskiego – w przyszłym roku – powiedział burmistrz Wisły Tomasz Bujok.

Znaczna część prac została już zrealizowana przy okazji modernizacji przez ZDW drogi. - Wykonana została praktycznie cała konstrukcja żelbetowa przejścia. Wystarczy tylko usunąć ziemię, wykonać pochylnię i wykończyć odpowiednio całość. To byłoby nasze zadanie. Chcielibyśmy to zrobić wspólnie z urzędem marszałkowskim. Zależy nam wspólnie na wyprowadzeniu ruchu pieszych z drogi wojewódzkiej, na której co 100 m są pasy dla pieszych. To powoduje spowolnienie ruchu i ma skutki w jego płynności – powiedział Bujok.