Beskidy. Nareszcie ładnie, ale im wyżej tym trudniej

Dlatego jeśli planujemy weekendowe wędrówki pamiętajmy, by odpowiednio się do nich przygotować. Zarówno jeśli chodzi o sprzęt czy ubiór, jak i o formę. Jak informują ratownicy, w różnych partiach gór panują różne warunki. Trzeba być na to gotowym. "W wyższych partiach gór, szczególnie w rejonie Pilska i Babiej Góry, warunki są trudne. Leży tam śnieg w płatach, a szlaki są mokre. Jest ślisko. Trzeba uważać " – podał ratownik dyżurny beskidzkiego GOPR.