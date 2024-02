Człowiek Ziobry bez posady. Partia zapewni mu miejsce na liście

Nowy dyrektor generalny skierował do prokuratury w Gdańsku zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez pełniące do niedawna funkcje kierownicze w Lasach Państwowych. To Józef Kubica oraz Bartłomiej Obajtek, były dyrektor regionalnej dyrekcji w Gdańsku oraz Jan Borkowski, były nadleśniczy Nadleśnictwa Gdańsk.