Jacek Kurski sprzedał koledze kawałek leśniczówki. W PiS mają teorię. "To na wybory"

Z księgi wieczystej dowiadujemy się, że do transakcji doszło 29 kwietnia 2004 roku, a lokal mieszkalny o wielkości 214 metrów kw. (to 2 pokoje i łazienka na parterze oraz 3 pokoje i łazienka na poddaszu, do tego strych o powierzchni 15,77 m kw. i pomieszczenie gospodarcze o wielkości 73 m kw.) Jacek Kurski kupił wspólnie z ówczesną żoną.