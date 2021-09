Słaby wynik Tuska. Polacy bardziej ufają Dudzie i Morawieckiemu. Nowy sondaż

Dopiero na szóstym miejscu w rankingu zaufania uplasował się lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, którego wybrało 30,5 proc. badanych. Jak podkreśla Onet, to spadek o 1,9 pkt proc. w porównaniu do wyniku w sierpniu i cofnięcie się do poziomu z pierwszych miesięcy 2021 r., gdy nie było mowy o powrocie byłego premiera do krajowej polityki.