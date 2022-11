Skuteczne i oszałamiająco precyzyjne. Ukraińcy robią cuda z zachodnim sprzętem

Jak zniszczyć radary?

Dotychczas specjalistyczne jednostki przeznaczone do niszczenia stacji radarowych utworzyli jedynie Amerykanie i Izraelczycy. Zdolność do przenoszenia pocisków przeciwradarowych posiadają jeszcze włoskie Tornada, jednak nie są to dywizjony przeznaczone konkretnie pod to zadanie.