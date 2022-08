AGM-88 HARM. Amerykańskie pociski antyradarowe na wyposażeniu ukraińskiej armii

Amerykańska broń przekazana ukraińskim żołnierzom to naddźwiękowe pociski rakietowe, które mają posłużyć do niszczenia systemów radarowych Rosjan. AGM-88 zostały dostarczone armii ukraińskiej, co we wtorek potwierdził Pentagon. Dlaczego ta broń jest tak ważna? Pociski pozwalają zneutralizować obronę przeciwlotniczą wroga.