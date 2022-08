Takiej broni Ukraina jeszcze nie miała. Wielki problem Rosjan

Rakiety HARM zmienią sytuację na froncie?

Amerykańskie pociski mają zasięg ok. 48 km i służą do precyzyjnego ostrzału radarów o wysokiej częstotliwości. Sama rakieta ma ok. 4 m dł. i została zaprojektowana do wystrzeliwania jej z samolotów, choć - według niepotwierdzonych informacji - w Ukrainie mają być tworzone rzemieślnicze instalacje naziemne do wystrzeliwania tych pocisków.