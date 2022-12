Sikorski reaguje ws. szpiega. "Macierewicz działa w interesie rosyjskim"

- Wobec tego, że sprawa pana L. nadal się toczy, a Antoni Macierewicz zadaje ciosy państwu polskiemu, działając w interesie rosyjskim, domagamy się czterech rzeczy. - Po pierwsze, odsunięcia Macierewicza od jakiegokolwiek dostępu do informacji niejawnych. Po drugie, zakończenia żałosnego spektaklu związanego z komisją smoleńską. Po trzecie wznowienia śledztwa, które powinno było zakończyć się postawieniem zarzutów Macierewiczowi za to, w jaki sposób zlikwidował WSI. I po czwarte - ale to już do decyzji partii - usunięcia go także ze stanowiska wiceprzewodniczącego PiS - apelował polityk.