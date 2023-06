Sikorski reaguje na "Reset". "Tego w TVP Info nie zobaczycie"

Na zarzuty postawione w "Resecie" zareagował członek delegacji do Moskwy i Waszyngtonu - Radosław Sikorski. "Tego w TVP Info nie zobaczycie. Na zdjęciu uroczystość podpisania aneksu do umowy o tarczy rakietowej. Miała miejsce w Krakowie 3 lipca 2010 roku. Na podstawie tej umowy powstała kończona właśnie baza w Redzikowie. Rząd Donalda Tuska nie tylko nie przeszkodził w powstaniu tarczy - co sugerują propagandyści PiS - ale zabiegał by w jak największym stopniu poprawiała bezpieczeństwo Polski, nie tylko USA" - napisał na Twitterze ówczesny szef dyplomacji, podkreślając, że ostatecznie doszło do podpisania umowy ws. powstania bazy tarczy antyrakietowej na korzystniejszych dla Polski warunkach.