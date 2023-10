Seria odkryć w Janowie Podlaskim. Cenne zabytki wykopane z ziemi

Kolejne odkrycia w Janowie Podlaskim na Lubelszczyźnie. Na terenach w pobliżu kościoła pw. świętej Trójcy, które przygotowywane są pod budowę nowego budynku parafialnego, trwają badania archeologiczne. Jak poinformował Lubelski Konserwator Zabytków, tym razem zespół poszukiwaczy natrafił na 32 obiekty archeologiczne, w tym pozostałości po warsztatach rzemieślniczych związanych z wytwórczością garncarską. Odkryto również piece do wypału ceramiki i związane z nimi jamy odpadowe zawierające różnego rodzaju naczynia gliniane czy kafle piecowe. Co więcej, na szczególną uwagę zasługuje też tzw. manierka pielgrzymia, czy gliniane kafle herbowe, w tym zachowany w całości kafel piecowy z wizerunkiem herbu Prawdzic. Wykopaliska archeologiczne na tym obszarze dalej są kontynuowane. Każdy nowy dzień przynosi odkrycia kolejnych zabytków. Najnowsze znaleziska datowane są na XVI-XIX wiek. Do tego delegatura Biała Podlaska poinformowała, że w okolicy kościoła pw. świętej Trójcy łącznie pozyskano już od roku 70 tys. ruchomych zabytków masowych i ponad 150 zabytków wydzielonych, wraz z dawnymi monetami.