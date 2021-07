Senat podjął decyzję ws. nowego prezesa IPN. Kto nim został?

- Chcieliśmy by była to instytucja podejmująca dialog historyczny ze światem. Ważna była dla nas też edukacja i debata wewnętrzna. Mam wrażenie, że pan dr Nawrocki postawił na działalność kulturalną i artystyczną, zaniedbując to, co było kwintesencją tej instytucji - miało nią być pokazanie tragedii ludności cywilnej w największym dramacie wojennym w XX wieku - mówi Janusz Marszalec.