Gdański stadion świętuje 10. urodziny. Szansa na powrót koncertów

GDANSK, POLAND - MAY 26: (BILD ZEITUNG OUT) The stadium Stadion Energa Gdansk general view inside the stadium prior to the UEFA Europa League Final between Villarreal CF and Manchester United at Gdansk Arena on May 26, 2021 in Gdansk, Poland. (Photo by Mateusz Slodkowski/DeFodi Images via Getty Images)

Źródło: GETTY , Fot: DeFodi Images