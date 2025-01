Śnieżyce nad Polską. Trudne warunki na drogach

Na południu kraju prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 60km/h - informuje IMGW.

"Uwaga kierowcy! Trudne warunki nie tylko na A4, ale także S3. To odcinek między Legnicą a Lubinem. Na drogi wyjechały pługopiaskarki. Jest ślisko. Dostosujmy prędkość do warunków!" - pisze TVP3 Wrocław.

"W Legnicy trochę sypie. Pod śniegiem na ulicach przymarzło i ślisko" - napisał Konrad Dąbkiewicz.

W Czarnym Borze doszło do wypadku. Jak podaje "Już wiesz 24", kierujący Oplem wpadł w poślizg, uderzył w zaparkowanego Mercedesa, przesunął go kilkadziesiąt metrów i uszkodził kolejne dwa samochody. Do jednego z nich wsiadała kobieta, która została ranna.

Ponad 20 tys. odbiorców w woj. zachodniopomorskim nie ma prądu – poinformowała Energa Operator. Awarie występują głównie we wschodniej części województwa. W związku z pogodą straż pożarna interweniowała ponad 70 razy; stan wody w porcie w Świnoujściu przekroczył stan alarmowy.

"Sporo śniegu spadło na Pomorzu. W środkowej i zachodniej części województwa pokrywa śnieżna miejscami przekracza 30 cm. Choć najsilniejsze opady już minęły, to przelotne padać może do niedzieli rana" - pisze Pomorski Alarm Pogodowy.

"Zima zdecydowanie nie sprzyja kierującym, którzy muszą się zmagać z trudnymi warunkami na drodze. Padający śnieg, śliska nawierzchnia i zmniejszona widoczność to aspekty, które wymagają od kierowców szczególnej ostrożności. Jedźmy ostrożnie!" - apeluje Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy.

Kraków uspokaja, że na terenie miasta pracuje 147 jednostek, w tym 39 solarek. Po godz. 18 na ulicę wyjechało jeszcze więcej sprzętu - 75 proc. wszystkich sił przedsiębiorstwa.

Sieć Obserwatorów Burz podaje, że opadów śniegu nad naszym krajem nadal sporo. "Najmocniej pada w centrum, miejscami także na południu. Uwaga na warunki na drogach - jest ślisko!" - czytamy.

Jak prognozują meteorolodzy, w nocy zachmurzenie będzie duże, a opady śniegu, miejscami na południu o umiarkowanym natężeniu. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej przeważnie o około 5 cm, na południu miejscami o 10 cm do 15 cm, a wysoko w Karpatach o 20 cm.

Temperatura minimalna od minus 6 st. C do minus 2 st. C na południu i wschodzie, minus 1 st. C w centrum do około 1 st. C na wybrzeżu; najchłodniej w rejonach podgórskich Karpat do minus 7 st. C.

W niedzielę zachmurzenie duże, na północy miejscami większe przejaśnienia. Opady śniegu, na południu okresami o umiarkowanym natężeniu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej na wschodzie i południu kraju o około 5 cm do 8 cm, w rejonach podgórskich Karpat o 10 cm do 15 cm, a w Tatrach o 25 cm.

Temperatura maksymalna od minus 4 st. C w rejonach podgórskich, około 0 st. C w centrum, do 3 st. C nad morzem. Wiatr przeważnie umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, nad morzem okresami silny, początkowo w porywach do 80 km/h, północno-zachodni i północny. W Sudetach porywy wiatru do 100 km/h, w Tatrach do 90 km/h. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.